Esito negativo delle analisi effettuate su campioni di acqua da Siciliacque. L’emergenza Salmonella si può considerare sostanzialmente rientrata anche se non ancora ufficialmente

PARTANNA – L’emergenza Salmonella in 15 comuni del trapanese e 3 dell’agrigentino si può considerare rientrata dopo i risultati delle analisi effettuate dall’Asp su campioni di acqua con esito negativo (lunedì scorso, 2 dicembre) e dopo quelli resi noti da Sicialiacque su campioni d’acqua prelevati in uscita dal potabilizzatore di Sambuca che hanno dato anch’essi esito negativo (4 dicembre). Dopo i risultati delle analisi, Siciliacque ha informato le Asp e le prefetture di Trapani e Agrigento e i Comuni interessati, per i conseguenti provvedimenti come, per questi ultimi, la revoca dell’ordinanza sindacale di divieto dell’utilizzo dell’acqua ad uso potabile e alimentare, che decreterà la fine ufficiale dell’emergenza.