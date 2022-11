Essere Sindaco: le proposte dell’Uncem per dare forza e onore al ruolo e alle persone

ROMA – L’Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) ha prodotto un dossier, che qui pubblichiamo, con una serie di proposte “per dare forza e onore al ruolo di sindaco”.

“Le vicende giudiziarie – si legge nel comunicato di presentazione del dossier – nelle quali sono rimasti coinvolti, ancora negli ultimi giorni, alcuni Sindaci e Sindache italiane [tra questi, la scorsa settimana, il Primo Cittadino di Rivarolo -TO] impongono una azione forte, determinata, non rinviabile, del Governo e del Parlamento, sul ruolo dei Sindaci. Sul ruolo degli Enti locali, sull’assetto istituzionale, sulle funzioni dei Comuni e delle forme aggregative, sulle responsabilità dei Sindaci. Non c’è tempo da perdere. Non possiamo come Amministratori essere chiamati dai PM per ogni cosa che succede sul territorio.

Non siamo vittime. Non siamo parafulmine e non può essere sempre colpa dei Sindaci,

sempre e comunque responsabilità dei Sindaci, per quanto fatto e quanto non fatto. Non può essere così.

Scudo? azione di tutela? garanzie? Ripensare gli Enti locali significa ripensare il modello di Paese. Ripensare le funzioni e le responsabilità significa alimentare ancora Democrazia,

evitando di non trovare più chi si impegni, e che chi è dentro si sfili. Con giuste paure.

Togliamo di mezzo ogni equivoco. Intervengano subito con chiarezza Ministro della Giustizia e Ministro dell’Interno. Facciamolo una volta per tutte. Ascoltando Amministratori locali e Associazioni.

Il Dossier qui proposto dà soluzioni e opportunità. Da cogliere. Stando vicini e stretti, unitissimi, ai Sindaci e agli Amministratori coinvolti in azioni che dobbiamo contenere, limitare. Nell’interesse del Paese, della Democrazia, della Costituzione”.

