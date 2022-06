Estate 2022. Scopri la Sicilia delle Riserve col volontariato

PALERMO – L’Associazione InformaGiovani offre a giovani di età compresa tra 18 e 30 anni, residenti in Italia (di qualsiasi nazionalità) la possibilità di partecipare alle attività di volontariato internazionale di gruppo organizzate in Sicilia durante l’estate 2022. Le attività saranno svolte presso due Riserve Naturali Orientate (Biviere di Gela e Isola delle Femmine gestite […]

PALERMO – L’Associazione InformaGiovani offre a giovani di età compresa tra 18 e 30 anni, residenti in Italia (di qualsiasi nazionalità) la possibilità di partecipare alle attività di volontariato internazionale di gruppo organizzate in Sicilia durante l’estate 2022.

Le attività saranno svolte presso due Riserve Naturali Orientate (Biviere di Gela e Isola delle Femmine gestite dalla LIPU) e a Geraci, un piccolo comune montano nel Parco delle Madonie.

I volontari potranno vivere un’esperienza di carattere internazionale attraverso la quale supportare gli operatori locali in attività di manutenzione e ripristino di aree verdi e di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente.

La partecipazione è completamente gratuita: tutte le attività sono realizzate nell’ambito del progetto Corpo Europeo di Solidarietà – Volontariato di gruppo in Aree ad Alta Priorità “Greening the present, saving the future” supportato dalla Commissione Europea.