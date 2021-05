Estorsioni, Sos Impresa: un forte plauso all’imprenditore Condorelli

PALERMO – “Giuseppe Condorelli, insieme alla sua famiglia, con la sua determinazione ed onestà rappresenta un esempio fondamentale per tutti gli imprenditori onesti, non solo siciliani, per il modo in cui ha risposto alle richieste estorsive delle organizzazioni mafiose che mirano a distruggere l’economia sana del nostro paese”. Così Luigi Cuomo, presidente di Sos Impresa […]