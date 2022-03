Eugenio Tumbarello eletto segretario generale Area Vasta Uil Pensionati Trapani

TRAPANI – Eugenio Tumbarello è il nuovo segretario generale dell’Area Vasta Uil Pensionati Trapani. Attuale segretario generale della Uil Trapani, 64 anni, insegnante, è stato eletto all’unanimità dai delegati al congresso odierno (21 marzo). Durante la mattinata sono stati eletti, inoltre, i componenti del direttivo e della segreteria.

La segreteria è composta da Filippo Armato, Vita Angileri, Nicola Cannizzaro e Antonino Ferro.

L’Area vasta prende il posto delle strutture territoriali Uil pensionati Trapani Sud e Trapani Nord, guidate negli ultimi quattro anni rispettivamente da Leonardo Falco e Vita Angileri.

Ai lavori di questa mattina hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Caf Uil Giovanni Angileri, la segretaria generale Uil Sicilia Luisella Lionti e il segretario generale Uil Pensionati Sicilia Claudio Barone.

“I pensionati – afferma Tumbarello – hanno pagato un prezzo altissimo durante la pandemia, sia in termini di vite perse sia in termini economici. Oggi dobbiamo ragionare in termini di Pnrr per dare rilancio alla nostra sanità e per avere una medicina che sul territorio sia più vicina ai nostri anziani. La Uilp Trapani si farà parte attiva, come ha sempre fatto, nelle battaglie per tutelare i componenti di questa categoria. Tra i temi che ci stanno più a cuore, solo per fare alcuni esempi, ci sono le battaglie per la rivalutazione delle pensioni, sulle quali oggi più che mai si scarica il peso di un aumento reale delle tasse e delle bollette, quella per la separazione della previdenza dall’assistenza e per un accesso universale ai servizi per la non autosufficienza”.

E continua: “Oggi il mio impegno all’interno del sindacato si rinnova per merito dell’Esecutivo della Uil di Trapani e di tutti i dirigenti della nostra organizzazione, intrisa di valore e di vita sociale per la nostra amata provincia di Trapani e per questa terra di Sicilia. La condizione di bisogno con la quale ci confrontiamo giorno dopo giorno, per i problemi che fanno parte della vita quotidiana, deve farci riflettere sempre ed è per questo l’impegno nel sindacato riesce ad essere incisivo solo quando attraverso l’ascolto e guardando al merito delle questioni riusciamo ad estrinsecare il valore vero del nostro essere forza sociale, dell’essere persone utili ad altre persone. Io mi impegnerò da oggi nella Uil pensionati – conclude Eugenio Tumbarello -, per come è giusto impegnarsi in un sindacato fatto da persone, lavoratrici e lavoratori, ex lavoratori e lavoratrici, da uomini e donne, da giovani. Lo farò con la verve che mi sento dentro e soprattutto mettendo a disposizione l’esperienza fatta in questi ultimi 25 anni di appartenenza”.