Evade dai domiciliari a Montevago. Arrestato a Partanna

PARTANNA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato, per il reato di evasione, un brasiliano residente a Montevago di 41 anni. L’uomo, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato sorpreso dai militari operanti mentre camminava a piedi sulla strada statale 115. Fermato ed identificato i Carabinieri hanno constatato la […]

PARTANNA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato, per il reato di evasione, un brasiliano residente a Montevago di 41 anni.

L’uomo, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato sorpreso dai militari operanti mentre camminava a piedi sulla strada statale 115. Fermato ed identificato i Carabinieri hanno constatato la posizione dell’uomo che risultava in totale violazione delle prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza di Palermo. Dai successivi accertamenti si evinceva che il 41enne era evaso senza giustificato motivo già da più di 24 ore.

Al termine degli atti di rito veniva sottoposto nuovamente alla detenzione domiciliare a disposizione dell’AG in attesa di essere giudicato.