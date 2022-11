Evade dai domiciliari. Arrestato dai Carabinieri

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno arrestato per il reato di evasione, un 47enne nato a Formia (LT) in atto sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Castellammare del Golfo. I Carabinieri di Alcamo, avendo ricevuto l’allarme dal dispositivo dell’uomo, sono giunti in poco tempo presso […]