Evade dai domiciliari e commette un furto. 28enne arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri

ALCAMO – I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto un 28enne di origine straniera per evasione e furto con strappo.

L’uomo un Gambiano domiciliato ad Alcamo dove era sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, veniva sorpreso dai Carabinieri subito dopo aver rubato il cellulare a un passante strappandoglielo di mano.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, per il 28enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.