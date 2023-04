Evade più volte dai domiciliari. Fine pena in carcere per un 50enne

POGGIOREALE – I Carabinieri della Stazione di Poggioreale hanno arrestato un uomo classe 73 per il reato di furto aggravato, commesso nel 2018, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’ufficio di sorveglianza di Agrigento che ne disponeva l’espiazione della pena residua di 7 mesi in istituto penitenziario. Il 50enne, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, […]

POGGIOREALE – I Carabinieri della Stazione di Poggioreale hanno arrestato un uomo classe 73 per il reato di furto aggravato, commesso nel 2018, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’ufficio di sorveglianza di Agrigento che ne disponeva l’espiazione della pena residua di 7 mesi in istituto penitenziario.

Il 50enne, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, noto alle forze dell’ordine per i precedenti di polizia a suo carico, durante un servizio di controllo del territorio eseguito dai Carabinieri pochi giorni fa, veniva notato dalla pattuglia dell’Arma nei pressi di un bar del paese in violazione delle prescrizioni imposte dal Giudice. Accertata l’assenza di permessi che ne giustificassero la presenza in loco i Carabinieri lo denunciavano all’Autorità Giudiziaria.

L’odierno provvedimento scaturisce dalle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura alternativa cui il 50enne era sottoposto accertate e documentate dai militari dell’Arma.

L’arrestato, terminati gli atti di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Sciacca.