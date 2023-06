Evasione dai domiciliari: arrestato dai Carabinieri noto pregiudicato

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno arrestato, per il reato di evasione, un noto pregiudicato del posto classe ’95.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dal proprio domicilio facendo perdere le proprie tracce. Nella circostanza i militari dell’Arma si erano messi alla ricerca del presunto evaso rintracciandolo mentre rincasava.

L’uomo risulta essere un soggetto conosciuto per i numerosi precedenti di polizia cui è gravato. Circa un anno fa era stato denunciato a seguito del furto di una bicicletta elettrica e di un portafogli contenente euro 550, una carta di credito ed un permesso di soggiorno di proprietà di un gambiano.

In quell’occasione, l’uomo aveva contattato telefonicamente la vittima chiedendo euro 60 per la restituzione della carta di credito e del permesso di soggiorno. Ma lo straniero si era rivolto ai Carabinieri che avevano recuperato la refurtiva, compresa la bici rubata, presso l’abitazione dell’indagato.

Lo scorso mese di marzo il 28enne era stato invece arrestato per tentato omicidio dopo che a seguito di un diverbio con altro soggetto, nella centralissima via Fardella, lo aveva colpito con più coltellate, tra cui uno al collo, risultate fortunatamente non letali.

A seguito dell’udienza di convalida, il Giudice ha riconfermato la misura degli arresti domiciliari.