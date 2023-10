MAZARA DEL VALLO – Si svolgerà Domenica 29 ottobre 2023, con inizio alle ore 9.30, presso il Seminario Vescovile di Mazara del Vallo la FESTA DEL CIAO 2023 dell’Azione Cattolica Ragazzi delle associazioni parrocchiali della Diocesi di Mazara del Vallo.

Dal titolo “Questa è casa tua” il cammino formativo di quest’anno con l’iniziativa, La riserva naturale mette al centro della crescita spirituale ed umana dei ragazzi la natura, che non è solo ambiente da visitare in modo superficiale, ma diventa la casa propria da osservare e custodire con grande responsabilità, da abitare e promuovere con gli occhi della mente e del cuore, nella logica del bene comune.

Di seguito il programma dettagliato della festa:

ORE 09,30 Accoglienza con canti e bans

ORE 10,00 Preghiera QUESTA È CASA TUA!!

ORE 10,30 Merenda.

ORE 10,45 Brevissima Testimonianza responsabili WWF ORE 11,15 GIOCHI IN PIAZZA “NaturAMO INSIEME” ORE 12,45 Pranzo a sacco

ORE 14,45 Celebrazione Eucaristica.

ORE 16,00 Saluti.