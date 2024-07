“Festa del Perdono di Assisi 2024”

MAZARA DEL VALLO – È partito il 30 luglio 2024 dalla Chiesa Santa Chiara località Tonnarella in Mazara del Vallo l’evento “Festa del Perdono di Assisi” organizzato dalle suore francescane di Casa Betel di Mazara del Vallo.

Dalla Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo hanno partecipato i Giovanissimi dell’Azione Cattolica accompagnati dalla Responsabile A.C.R. Antonella Rubino e dal Presidente Alberto Alagna.

Dopo un momento di preghiera i Missionari della Gioia hanno ricevuto il mandato dal Vescovo tramite il Diacono Don Francesco, e ricevuto il Tao, simbolo di salvezza, sono scesi in spiaggia insieme a Suor Marzia a divulgare il messaggio di San Francesco che ci vuole tutti liberati dal peccato e pronti per l’accesso in paradiso.

Non è stato facile per i Giovanissimi dell’AC insieme ai giovani del gruppo Scout d’Europa a distribuire volantini ai bagnanti stupiti da ciò che stava succedendo e a volte diffidenti, ma con il loro sorriso e la loro naturalezza hanno affrontato a testa alta questa singolare esperienza. Suor Marzia con il suo microfono ha annunciato il programma che in questi giorni si svolgerà permettendo a tutti di ottenere l’indulgenza plenaria.

Il programma prevede:

Mercoledì 31 luglio ore 21.30 Chiesa Santa Chiara: Adorazione Eucaristica e Sacramento della Misericordia.

Giovedì 1 agosto ore 20.30 Chiesa San Francesco: Marcia Francescana del Perdono; Ore 22.00 Chiesa San Vito a Mare Santa Messa del Perdono; ore 23.30 1^ Festa Giovani del Perdono.

Venerdì 2 agosto ore 09.00 Chiesa Cristo Re Messa mattutina del Perdono; ore 21.30 Grotta Maria Regina Tre Fontane Messa del Perdono.

Sabato 3 agosto ore 20.00 Casa Betel Via Val di Mazara Messa di Ringraziamento.