Festa del SS. Crocifisso, domenica esce la “Vara”

CAMPOBELLO DI MAZARA – Week-end di festeggiamenti, a Campobello di Mazara, per la festa del Ss. Crocifisso. Domenica 24 settembre, alle ore 17,30, nella chiesa madre il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella presiederà la celebrazione eucaristica. Al termine la tradizionale discesa della “vara” col crocifisso di Fra’ Umile da Petralia, uno dei trentatré crocifissi realizzati dalla mano di questo umile frate, che aveva fatto della sua attività artistica un momento di preghiera e meditazione. La “vara”, costruita nel 1856, viene portata a spalle lungo le scale della chiesa per poi essere posta su un carrello e portata in processione per le vie del paese. Al rientro, sempre con l’ausilio di almeno 100 persone, viene riportata a spalle dentro la chiesa. Sabato 23 (dalle 16 alle 18,30) e domenica 24 (dalle 9,30 alle 11), i volontari del Servizio civile nazionale della Pro loco di Campobello e delle frazioni, guideranno visite gratuita nella chiesa e al Ss. Crocifisso. Prenotazioni: 3316061729.