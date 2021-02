Festa della Luce 2021 – “Distanti ma vicini”

MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata il 2 febbraio 2021 in occasione della ricorrenza cristiana della Festa della Candelora la “Festa della Luce” delle Comunità siciliane del Movimento Fede e Luce Onlus.

“Distanti ma vicini” questo il titolo dell’incontro regionale in modalità a “distanza” che ha visto partecipi i rappresentanti di tutte le comunità siciliane di Mazara, Salemi, Palermo, Corleone e Messina.

Un incontro voluto e organizzato dall’équipe regionale coordinata dal Vicecoordinatore della Provincia Mari e Vulcani per la Sicilia Alberto ALAGNA, per far sentire la presenza, anche se a distanza, ai ragazzi, alle famiglie e agli amici che in questo periodo stanno soffrendo il distacco dalle comunità imposto dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Ospiti dell’incontro sono stati Vito GIANNULO Coordinatore della Provincia Mari e Vulcani, e Angela GRASSI Vicecoordinatrice Internazionale del movimento.

“Sono molto felice ed emozionato a vedere tante persone collegate – ha detto il Coordinatore Provinciale – sto vedendo tanta gioia e una corrente elettrica d’amore fortissima che neanche la pandemia riesce a interrompere. Questo mi fa ben sperare che questa nostra ‘luce’, risplenderà sempre più viva appena saremo fuori da questa pandemia. Non fermiamoci, ce la faremo”.