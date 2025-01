Festa della Pace 2025 dell’Azione Cattolica Italiana

MAZARA DEL VALLO – Si svolgerà sabato 1 febbraio 2025 alle ore 16,30 nella Parrocchia Sacro Cuore In Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo la Festa della Pace dell’Azione Cattolica Italiana.

L’Azione cattolica si fa ancora una volta portavoce di un messaggio di pace universale, che attraversa confini e generazioni, un richiamo necessario in un tempo segnato da conflitti e guerre.

In linea con la riflessione di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2025, intitolata “Rimetti a noi i nostri debiti: concedici la tua pace”, quest’anno l’Azione cattolica ha scelto di sostenere un progetto speciale: “Amunì” di Libera.

“Amunì” è un’iniziativa formativa rivolta a giovani sottoposti a procedimenti penali, impegnati in percorsi di riparazione e rinascita. Il progetto intende offrire a questi ragazzi l’opportunità di conoscere nuove realtà e sperimentare modelli di vita alternativi a quelli che li hanno portati a violare le regole. È un cammino che punta a spezzare i legami con modelli sociali devianti e a favorire la costruzione di una nuova consapevolezza.

Come ogni anno, l’Iniziativa di pace è accompagnata da un gadget. Per il 2025 è stata scelta una calamita, un piccolo oggetto simbolico che ricordi quotidianamente l’importanza di compiere gesti di pace concreti. “Le calamite sui nostri frigoriferi raccontano viaggi e momenti significativi: questa vuole rappresentare il nostro viaggio verso la pace, un percorso fatto di tante piccole azioni quotidiane”.