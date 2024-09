Festa dell’Addolorata: iniziative da oggi a domenica

MARSALA – Festa per Maria Ss. Addolorata, da oggi (mercoledì) e sino a domenica nell’omonimo Santuario in città. Si inizia stasera alle ore 21,15 con una fiaccolata; al rientro in Santuario “scinnuta” del simulacro della Vergine Madre. Giovedì 12: ore 10, santa messa; ore 19, santa messa presieduta da don Fabio Pizzitola; ore 21,30, adorazione della Croce presso il Baluardo Velasco (via Bottino). Venerdì 13: ore 10, santa messa ed esposizione del Ss. Sacramento; ore 19, santa messa presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Sabato 14: ore 10, santa messa; ore 19, santa messa presieduta da don Vincenzo Pisano, sdb; ore 21,30, concerto di musica sacra “Stabat Mater” presso il Baluardo Velasco (via Bottino). Domenica 15: ore 9, santa messa; ore 21, santa messa presieduta dal Vescovo emerito monsignor Domenico Mogavero.