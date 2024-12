Festa dell’Adesione anno associativo 2024/25

MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata sabato 7 dicembre 2024 la Festa dell’Adesione per l’anno associativo 2024-25 dell’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo. Alla vigilia dell’Immacolata Concezione che ricorda il primo Sì di Maria i soci hanno rinnovato il loro Sì all’associazione mettendosi al servizio per un nuovo anno associativo.

Nel primo pomeriggio la festa ha visto partecipi adulti, giovani e ragazzi nel cortile parrocchiale dove hanno condiviso giochi, balli, musica e puro divertimento coordinati dal gruppo educatori.

Alla fine della celebrazione sono state distribuite le tessere associative agli aderenti.