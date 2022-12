Festa dell’Adesione dell’Unitalsi con volontari e ammalati

GIBELLINA – Ieri (4 dicembre) a Gibellina si è svolta la Festa dell’adesione della sottosezione dell’Unitalsi di Mazara del Vallo. Un giorno particolare in cui i volontari hanno rinnovato il loro “Eccomi”, segno di appartenenza e accoglienza, per dire il loro sì alla Vergine Maria, per essere vicini alle persone in difficoltà, con amore e […]

GIBELLINA – Ieri (4 dicembre) a Gibellina si è svolta la Festa dell’adesione della sottosezione dell’Unitalsi di Mazara del Vallo. Un giorno particolare in cui i volontari hanno rinnovato il loro “Eccomi”, segno di appartenenza e accoglienza, per dire il loro sì alla Vergine Maria, per essere vicini alle persone in difficoltà, con amore e spirito di servizio. «Il nostro “Eccomi” lo rinnoviamo ogni anno e si vive non solo a Lourdes, ma anche nel quotidiano e nella propria comunità – racconta Anna Maria Caruso, una delle volontarie – emozione, gratitudine e immensa gioia, questo è ciò che abbiamo vissuto ieri nel ritrovarci tutti insieme a Gibellina, per il dono dei nuovi soci, con il rito della benedizione delle divise e del loro primo “Eccomi”, pronti a vivere con noi il carisma unitalsiano, nel “farsi prossimo” come segno distintivo associativo». Alla giornata celebrata a Gibellina hanno partecipato anche i ragazzi del Laboratorio creativo che, sotto la guida dei volontari Unitalsi e dei ragazzi del servizio civile, hanno affidato alla musica e al canto il difficile compito di far riflettere su un messaggio molto importante: è fondamentale abbattere le barriere architettoniche, ma ancor più quelle legate all’ignoranza e ai pregiudizi.