Festa dell’adesione, elezione rinnovo del consiglio, mandato pastorale per l’Associazione Parrocchiale del Sacro Cuore

MAZARA DEL VALLO – Fine settimana, quello scorso, di impegni importanti per l’Associazione Parrocchiale del Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo. L’associazione è stata chiamata a pronunciare il proprio SI’ per l’anno associativo 2023-24 a rinnovare il Consiglio Parrocchiale per il triennio 2023-26 e a ricevere il Mandato Pastorale.

Venerdì 8 dicembre 2023, giorno della festività dell’Immacolata Concezione, i soci dell’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo (TP) hanno celebrato la Festa dell’Adesione per l’anno associativo 2023-24. Adulti, ragazzi e giovani, insieme a tanti genitori presenti, si sono ritrovati tutti insieme per rinnovare ancora una volta la propria adesione all’AC. Un “SI” che è scelta di fraternità perché i soci scelgono di impegnarsi insieme per la vita della Chiesa e della società, crescendo nella fede e in umanità.

“Dire «sì» all’Ac significa prendere sul serio la nostra vocazione di laici cattolici e farsi corresponsabili della vita e della missione della Chiesa”.

Dopo la messa celebrata dal parroco Padre Giuseppe Lupo, assistente dell’associazione, sono state benedette e distribuite le 235 tessere associative per l’anno 2023-24 agli aderenti.

Sabato 9 dicembre u.s. è stata convocata l’Assemblea Elettiva per il rinnovo del Consiglio Parrocchiale per il Triennio 2023-26. Alle ore 16.00 alla presenza della delegata diocesana Giacoma Fazio si sono aperti i lavori dell’Assemblea Elettiva. Giacoma ha ricordato all’assemblea che responsabilità significa mettersi al servizio dell’AC e saper ascoltare le parole di tutti, mettendo in risalto doni e talenti che ognuno degli appartenenti all’AC può mettere a disposizione di tutti.

Il presidente uscente Luciano Gancitano ha relazionato sul triennio trascorso partendo dall’evento Covid che di sicuro è stato un momento molto particolare per ognuno di noi e anche per l’associazione.

Dopo l’insediamento della commissione elettorale, si è proceduto alle votazioni seguendo le coordinate dettate dall’Atto Normativo Diocesano e dallo Statuto dell’AC. Allo scrutinio sono risultati eletti e proclamati 11 consiglieri che costituiranno il nuovo Consiglio parrocchiale di AC per il prossimo triennio 2023-26. Successivamente da questi consiglieri eletti verrà scelto il nominativo da proporre al Vescovo, quale nuovo presidente parrocchiale, e di seguito saranno

scelte le cariche di responsabilità previste dallo Statuto AC.

Terminate le votazioni i soci hanno partecipato all’incontro di Formazione Sinodale per Catechisti, Educatori e Associazioni presso il Seminario Vescovile. L’incontro dal titolo “Le persone disabili sono scandalo nella comunità cristiana?” è stato condotto da suor Veronica Donatello, Responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità della CEI.

In seguito, durante la Celebrazione Eucaristica in Cattedrale, hanno ricevuto dal vescovo S.E. Angelo Giurdanella il “Mandato pastorale ai catechisti e agli educatori delle associazioni”.