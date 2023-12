“Festa di Natale 2023” con la neo-comunità di Mazara del Vallo “Germoglio di Speranza”

MAZARA DEL VALLO – Martedì 19 dicembre 2023 scorso la neo comunità di Mazara del Vallo “Germoglio di Speranza” ha festeggiato il suo primo natale insieme. Diciamo primo dopo l’unione delle due comunità avvenuto lo scorso 3 dicembre a Gibellina, ma in realtà feste di natale insieme le due comunità ne hanno fatte veramente tante.

L’incontro è iniziato nella parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo con la partecipazione alla celebrazione eucaristica dove si è ricordato padre Antonino Bellissima, assistente spirituale regionale di Fede e Luce, deceduto due anni fa, e che avrebbe compiuto 100 anni spendendo la sua vita sacerdotale per le famiglie, per le persone disabili e i loro familiari.

Successivamente la comunità ha iniziato la festa ricordando la natività di Gesù attraverso la meditazione di don Marco Bove, assistente spirituale Internazionale che ci propone per questo Natale.

Dopo aver condiviso la cena si è entrato nel vivo della festa con tombola, doni, caramelle e cioccolatini distribuiti dai Babbi Natale arrivati dalla “lontana” Lapponia apposta per i nostri ragazzi.

La comunità Germoglio di Speranza ha concluso la festa scambiandosi gli auguri di un sereno Natale ma anche facendo gli auguri a Susanna che ha voluto condividere con tutti la torta per il suo 70° compleanno.