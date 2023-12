MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata domenica 3 dicembre 2023, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con Disabilità la festa di compleanno delle comunità Fede e Luce di Mazara del Vallo e Salemi.

Presso la Sala Ricevimenti Orestia di Gibellina si è festeggiato un compleanno da paura visto che la somma degli anni compiuti fa 90: Arcobaleno 15, Nuovo Germoglio 35 e Seme di Speranza 40.

Le comunità, tra cui pure “I Piccoli di Gesù” di Corleone ospiti della festa, si sono ritrovate in piazza Municipio a Gibellina dove sono state salutate dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale che hanno condiviso con i ragazzi alcuni momenti di svago.

Passeggiando per le vie di Gibellina ci siamo diretti verso la Sala Ricevimenti Orestia dove abbiamo dato il benvenuto al Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo S.E. Mons. Angelo Giurdanella che ha dato il via ai festeggiamenti.

Dopo aver condiviso il pranzo in un clima gioioso e festoso, e aver fatto il tradizionale taglio della torta di compleanno 15+35+40, le comunità hanno presentato una breve sintesi della loro storia, dalla più longeva Seme di Speranza, alla mezzana Nuovo Germoglio e infine la più giovane Arcobaleno.

“Era il 1983 quando a Mazara del Vallo a suor Margherita, incontrando Enzuccio, gli viene l’idea di aprire un laboratorio con l’intendo di togliere i ragazzi dai pericoli della strada. Successivamente coinvolgendo anche i genitori dei ragazzi inizia a organizzare i primi incontri così ebbe inizio la Comunità Seme di Speranza. (Suor Mariangela)

Nel 1988 visto che la comunità “Seme di Speranza” era molto numerosa si decide di far nascere da essa una nuova comunità. Inizialmente si chiamava “San Francesco di Paola” dal nome della chiesa che ci ospitava ma durante il primo viaggio, come gruppo, che si è fatto a Palmi in Calabria, sentendo che un’altra comunità aveva questo nome, l’abbiamo ribattezzata “Nuovo Germoglio. (Alberto)

La comunità “Arcobaleno” inizia i suoi primi passi nel 2008, dopo circa due anni di periodo di prova in cui siamo stati accompagnati da Padre Peppuccio e dalle comunità di Mazara.

In seguito alla storia delle comunità, il Coordinatore della comunità Nuovo Germoglio Alberto e la Referente della comunità Seme di Speranza Enza hanno fatto il tanto atteso annuncio: a partire dal 2024 le due comunità ritorneranno ad essere una sola famiglia allargata, come ai vecchi tempi, con il nuovo nome scelto: “Germoglio di Speranza”.