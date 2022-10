FIDAPA: autunno intenso di attività con due manifestazioni, una oggi e l’altra domani

PARTANNA – Due appuntamenti da non perdere a fine ottobre con la sezione FIDAPA di Partanna. Si comincia oggi sabato 22 ottobre con un’iniziativa nell’ambito del mese della prevenzione “Ottobre Rosa”, patrocinata dal Comune di Partanna, e realizzata in collaborazione con le AssociazionI sportive del territorio (Another Way, Meeting Club, Nuova Partanna Calcio, Polisportiva Libertas, […]

PARTANNA – Due appuntamenti da non perdere a fine ottobre con la sezione FIDAPA di Partanna. Si comincia oggi sabato 22 ottobre con un’iniziativa nell’ambito del mese della prevenzione “Ottobre Rosa”, patrocinata dal Comune di Partanna, e realizzata in collaborazione con le AssociazionI sportive del territorio (Another Way, Meeting Club, Nuova Partanna Calcio, Polisportiva Libertas, CA.LA.CO. Volley, A.S.D. Free Time, Nati Stanchi Runners, Team Phoenix, Unbroken wod center, Foorball club Belice sport, Studio danza, Dream-Dancing, The Spirite of Dancing, Danza nell’Anima), l’Avis Comunale “Ciccio La Rocca”, la Misericordia di Partanna, la Croce Rossa, l’Associazione Loto, lo sponsor di Fabrizio Car. La manifestazione prevede la “1^ Passeggiata per la Vita” che partirà dalla sede della sezione cittadina e interesserà alcune vie della zona Camarro e del centro storico concludendosi presso il Castello Grifeo. Grazie alla gentile concessione dei locali del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, nelle Scuderie si terrà il Convegno dal titolo “Nutrizione e movimento alleati per una corretta prevenzione” tenuto dalla dott.ssa Debora Ragolia e dal dott. Giuseppe Aiello. Infine sarà realizzato il “Menù della buona salute” a cura dell’Associazione Sapori & Saperi.

Si prosegue domenica 23 ottobre con la seconda tappa del progetto Nazionale “Progetti da scoprire” al Castello della Pietra. Il ritrovo è presso il baglio dell’Azienda agricola San Rocco dove si potrà assaporare una colazione salutare con i prodotti tipici locali: miele Valle del Belice Az. Enzo Nastasi, conserve e patè di Messina Maison, olio dell’az. San Rocco, ricotta del caseificio Cangemi; esposizione di creazioni della socia Fidapa Vincenza Genna. La visita guidata è affidata alla professionalità dell’Associazione Prima Archeologia, preziose le collaborazioni della Misericordia, della Croce Rossa e Pro Loco di Partanna. Per l’escursione si consiglia di indossare abbigliamento comodo e scarpe da trekking. La cittadinanza è invitata a partecipare.