Fidapa: In passerella per dare speranza

CASTELLANA SICULA – La manifestazione del 22 agosto 2023 “Dona un turbante attraverso un vestito” ha visto sfilare sul tappeto rosso nella piazza di San Francesco a Castellana Sicula modelle, bimbe e modelli che hanno indossato i vestiti realizzati da Nunzia La Rosa, promotrice dell’evento assieme ad Amministrazione Comunale e Fidapa Distretto Sicilia. La sezione FIDAPA di Partanna è stata presente con una rappresentanza, insieme a tante altre donne per concretizzare quella sorellanza di cui parla l’inno Fidapa, come ha fatto notare la Presidente distrettuale…”Per ogni donna, ogni sorella accendiamo una candela perché ne illumini il cammino…per ogni donna riconosciuta lungo la strada alimentiamo un grande fuoco che lasci il segno sulla terra… “. “È importante dare dignità al malato oncologico – come ha sottolineato Nunzia La Rosa, che da diversi anni realizza i turbanti e li dona in maniera gratuita agli ospedali; da poco ha aggiunto le borsette di stoffa destinate al linfodrenaggio per garantire un significativo miglioramento della qualità di vita ai pazienti. “E’ stato davvero un onore per me – dichiara la presidente della Fidapa di Partanna Anna Maria Varvaro – far parte di questo progetto. Sapere che, attraverso questa serata, possiamo aver regalato momenti di speranza e felicità alle persone che tutti i giorni combattono contro la malattia, è motivo di grande orgoglio. Ho potuto toccare con mano che si può donare con poco, con poco si può dare sollievo a chi sta male. Proprio in questi giorni la nostra comunità partannese si ritrova, ahinoi prematuramente, con un’altra una donna guerriera tra gli angeli belli del Paradiso. La nostra sezione ha deciso di donare in nome di Marianna Mangione i turbanti, perché sono certa che in quel momento era in mezzo a noi assieme a Pinella Bongiorno alla quale era dedicata la serata. Tutti in cuore nostro avevamo una Pinella, una Marianna da ricordare. Grandi l’emozione e la sensibilità di tutti i presenti: donne e uomini che ci hanno messo il cuore con uno scopo benefico concreto; infatti l’incasso della serata sarà interamente devoluto all’acquisto di un taglia e cuci che servirà a regalare turbanti e borsette ancora per tanto tempo a chi ne avrà bisogno. Si ringraziano la Presidente distrettuale Carmela Lo Bue, Concetta Giamblanco, presidente della Sezione Petralie – Madonie e la past president Lucia Sammarco per aver coinvolto la nostra sezione in questa esperienza”.