Flaxilla Filingeri, scelta per il logo per la medaglia e la maglia di clampione regionale 2022

TRAPANI – Si chiama Flaxilla Filin′geri,

la giovanissima atleta iscritta all’ASD Atletica leggera SPRINT, presieduta da Angelo Badalucco, che sta partecipando al concorso del Centenario della FIDAL Sicilia, la Federazione regionale, con il più bel disegno. Flaxilla è stata scelta per il LOGO per la medaglia e per la maglia di Campione regionale 2022, unica ragazzina della provincia di Trapani. Si tratta delle celebrazioni per il Centenario dei campionati regionali della Fidal Sicilia.