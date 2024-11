Fondo LIRE UNRRA 2024: avviso pubblico

TRAPANI – Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, ha pubblicato sul sito istituzionale (https://fondounrra.dlci.interno.it) l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti, aventi come destinatari soggetti cittadini italiani e stranieri, da finanziare a valere sul fondo Lire UNRRA per l’anno 2024, con il quale vengono fornite indicazioni in merito alle modalità stabilite per la presentazione delle istanze volte ad accedere ai contributi in oggetto, destinati a programmi socio assistenziali volti, tra l’altro, a fornire:

servizi di assistenza e supporto in favore delle donne vittime di violenza di genere.

La direttiva ha disposto che saranno ritenuti inammissibili progetti il cui importo richiesto sia superiore ad € 50.000,00. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 25 novembre 2024, termine dal quale non sarà più possibile l’accesso alle funzionalità del portale.