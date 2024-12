Fondo per la prevenzione e il contrasto delle “Truffe agli anziani”

TRAPANI - Il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi lo scorso 11 dicembre e presieduto dal Prefetto di Trapani Daniela Lupo, ha espresso parere favorevole al progetto presentato dal Comune di Trapani, nell’ambito della procedura indetta dal Ministero dell'Interno per la realizzazione di iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe perpetrate nei confronti di persone anziane, tra le quali sono ricomprese campagne di tipo informativo/divulgativo e formativo, misure di prossimità nonché interventi di supporto, anche psicologico, alla popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di rischio. Il Ministero dell’Interno per il raggiungimento dei citati obiettivi ha assegnato, per l’anno 2024, una quota parte del Fondo Unico Giustizia, pari a quattro milioni di euro, ai Comuni capoluogo di provincia. La progettualità presentata dal Comune di Trapani, denominata “S.T.A.R.T. – Sicurezza contro le Trappole agli Anziani a Rischio Truffa” consiste in una serie di iniziative che mirano a coinvolgere la popolazione della terza età nella prevenzione di furti e truffe, anche digitali, prevedendo una serie di azioni di sensibilizzazione, percorsi di inclusione sociale, incontri di formazione ed informazione in collaborazione con le Forze dell’Ordine oltre alla produzione e diffusione di materiale informativo. Il progetto sarà trasmesso agli uffici centrali del Ministero dell’Interno per il completamento dell’istruttoria al termine del quale verrà stabilito il piano definitivo di ripartizione delle risorse assegnate dall’iniziativa.