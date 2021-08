Francesca Michielin in concerto a Partanna. Il 27 agosto, unica tappa in Sicilia

PARTANNA – Dopo l’enorme successo di Umberto Tozzi in concerto al Teatro ‘Lucio Dalla’ di Partanna, un secondo, grande, evento è in programma per Artemusicultura, venerdì 27 agosto sempre con inizio alle ore 21.30. Protagonista ne sarà la cantante e compositrice Francesca Michielin, che ha raggiunto la notorietà nel 2011 in seguito alla vittoria della […]

PARTANNA – Dopo l’enorme successo di Umberto Tozzi in concerto al Teatro ‘Lucio Dalla’ di Partanna, un secondo, grande, evento è in programma per Artemusicultura, venerdì 27 agosto sempre con inizio alle ore 21.30. Protagonista ne sarà la cantante e compositrice Francesca Michielin, che ha raggiunto la notorietà nel 2011 in seguito alla vittoria della quinta edizione del talent show X Factor e in gara al Festival di Sanremo nel marzo scorso con Fedez e il brano «Chiamami per nome». Il Tour della giovane artista di Bassano Del Grappa si chiama ‘Fuori Dagli Spazi – Live 2021’.

I biglietti si possono acquistare nei circuiti delle prevendite abituali o presso il botteghino del Teatro il giorno del concerto a partire dalle ore 19.

Per coloro che non sono in possesso del Green pass, sarà possibile sottoporsi a un tampone rapido gratuito e, per chi volesse, ricevere anche una dose di vaccino anti Covid a partire dalle ore 19 e fino alle ore 21.30 sempre nello spazio adiacente al Teatro ‘Dalla’.