Francesco Li Vigni è il candidato sindaco dei progressisti

PARTANNA – Francesco Li Vigni, 61 anni, ex farmacista ed ex amministratore delegato della Unifor Spa, ora titolare a Partanna di un’azienda agricola biologica, è il candidato ufficiale delle forze progressiste partannesi, tra queste il PD, il Movimento 5 Stelle, Europa Verde-Verdi e movimenti di area civica. Indubbiamente si assume una grossa responsabilità in quanto […]

PARTANNA – Francesco Li Vigni, 61 anni, ex farmacista ed ex amministratore delegato della Unifor Spa, ora titolare a Partanna di un’azienda agricola biologica, è il candidato ufficiale delle forze progressiste partannesi, tra queste il PD, il Movimento 5 Stelle, Europa Verde-Verdi e movimenti di area civica. Indubbiamente si assume una grossa responsabilità in quanto parte, senza sua colpa, in ritardo (le elezioni amministrative sono, infatti, fra due mesi e mezzo), dovrà scontrarsi contro la poderosa macchina organizzativa del gruppo di Nicolò Catania che da dieci anni ha dato prova di raggiungere maggioranze schiaccianti e che ora può contare anche sul sostegno esterno di un deputato regionale qual è il suo leader Nicolò Catania che ancora potrebbe essere lui stesso il candidato sindaco del suo gruppo se passerà in tempo la legge sul terzo mandato ai sindaci.

Questo è il comunicato integrale del gruppo di Francesco Li Vigni

Alla luce del recente appello dei consiglieri di opposizione, in queste settimane, hanno fatto seguito numerosi incontri tra diverse sensibilità della nostra città, dai quali è nata una nuova proposta amministrativa e politica.

La figura del dott. Francesco Li Vigni come candidato sindaco nasce da una sintesi di idee e programmazioni delle forze progressiste partannesi, tra queste il PD, il Movimento 5 Stelle, Europa Verde-Verdi e movimenti di area civica.

La figura carismatica, le idee e le soluzioni proposte, l’esperienza in ambito amministrativo sono sicuramente punti a favore del candidato e favoriscono la formazione di una coalizione ampia, coesa e soprattutto aperta attorno alla sua candidatura.

Il dott. Francesco Li Vigni nasce a Partanna nel 1962 ed è felicemente sposato con due figli, Elena e Diego. Dopo circa un quinquennio da amministratore delegato della Unifor Spa, è stato titolare di diverse farmacie in Nord Italia.

Nel 2019 prende l’importante decisione di ritornare alle proprie radici ed investire nella realizzazione di un’azienda agricola biologica nel fertile territorio partannese, spinto da un forte senso di appartenenza a Partanna e dal desiderio di veder realizzate le potenzialità della nostra comunità.

In merito alla sua candidatura, il dott. Francesco Li Vigni dichiara che “il ricordo della nostra Partanna, ormai da un decennio avviata verso un declino apparentemente inarrestabile, ha generato in me il desiderio di spendermi in prima persona per dare fiducia e speranza alla nostra comunità che attende una reale ripresa, non più rinviabile con le solite favole. E allura amunì!”.

Lo Staff del Candidato e Francesco Li Vigni