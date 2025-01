Fuga a bordo di un ciclomotore rubato. Arrestato 18enne da Polizia e Carabinieri

TRAPANI – I Carabinieri della Sezione Radiomobile e gli Agenti della Squadra Volante di Trapani hanno arrestato un 18enne trapanese per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il trapanese si sottraeva a un controllo degli agenti dandosi alla fuga a bordo di un ciclomotore per le vie del quartiere Fontanelle, ma l’immediato ausilio di una pattuglia dei Carabinieri coordinato dalle centrali operative, ha permesso, con un intervento interforze, di bloccare il giovane e constatare che il mezzo su cui viaggiava fosse oggetto di furto.

Tratto in arresto, a seguito dell’udienza di convalida, il 18enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico mentre il ciclomotore è stato riconsegnato al legittimo proprietario.