Furto e ricettazione. Arrestato pregiudicato di 39 anni

MARSALA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno arrestato per i reati di furto e ricettazione un 39enne del luogo, gravato da pregiudizi di polizia.

Il titolare di una attività commerciale di Marsala, richiedeva l’intervento dei Carabinieri, poiché durante l’arco notturno era entrato in funzione l’allarme all’interno del deposito aziendale dei mezzi.

I Carabinieri, giunti sul posto, appuravano che da alcuni mezzi parcheggiati all’interno dell’azienda era stato asportato del carburante. Dalla visione sul posto delle telecamere di sorveglianza si riusciva a individuare la fisionomia del presento autore che, grazie alla descrizione fornita, veniva poco dopo rintracciato in quel centro abitato mentre, a bordo di un ciclomotore (risultato peraltro provento di un furto) trasportava 4 bidoni contenenti circa 80 lt. di gasolio.

Tratto in arresto, a seguito della convalida, il carburante e il ciclomotore sono stati restituiti ai legittimi proprietari.