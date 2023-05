Furto, ricettazione ed indebito utilizzo di carte di pagamento. Arrestato pregiudicato 29enne

TRAPANI – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Trapani hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura della misura cautelare degli arresti domiciliari, un pregiudicato trapanese classe ‘94, per i reati di furto, ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento. L’odierna misura, emessa dal GIP del Tribunale di Trapani, su richiesta […]

L’odierna misura, emessa dal GIP del Tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura, scaturisce da un’attenta indagine eseguita dal reparto operante sul conto del 29enne, già già noto agli operanti in quanto, l’estate scorsa, era stato fotografato da un passante che lo aveva immortalato mentre il pregiudicato era intento ad asportare carburante dalle auto in sosta armato di bidone e tubo di gomma nei pressi della spiaggia di San Giuliano.

L’attività info investigativa eseguita dagli uomini dell’Arma ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza sul conto dello stesso in merito ad ulteriori furti di denaro, carburante ed altri beni, solitamente sottratti dalle auto in sosta, nonché della detenzione di una cedola magnetica di carburante, compendio di furto, con la quale l’uomo, unitamente ad altre due persone denunciate, avrebbe rifornito i propri mezzi.