Futura: al via le iscrizioni per i percorsi di istruzione e formazione professionale 2025-26

TRAPANI – Dal 21 gennaio fino al 10 febbraio 2025 sarà possibile iscriversi ai corsi Iefp Futura attraverso il portale ministeriale www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o eIDAS e inserendo il codice meccanografico TPCF05600T. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto la piattaforma nazionale per le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026. Futura, punto di riferimento nell’istruzione e formazione professionale in Sicilia da oltre 30 anni e presente nelle province di Trapani, Catania, Caltanissetta e Agrigento, propone programmi gratuiti e finanziati dalla Regione Siciliana, rivolti ai giovani tra i 14 e i 17 anni. L’offerta comprende i settori più richiesti dal mercato: dal benessere, con specializzazioni in acconciatura ed estetica, alla ristorazione con corsi per cuoco, addetto sala e bar, panettiere e pasticciere, includendo altri ambiti strategici per l’occupazione giovanile. Il metodo Futura integra teoria e pratica attraverso stage aziendali con la possibilità di contratti di apprendistato di primo livello. I titoli rilasciati (attestato di qualifica professionale di terzo livello EQF e diploma professionale di tecnico di quar to livello EQF) sono riconosciuti a livello nazionale, garantendo concrete prospettive occupazionali.Per assistenza nella procedura di iscrizione ministeriale e ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 0923 28006 o 26683, scrivere a segreteria.tp@futuraformazione.eu o recarsi presso la sede di Trapani in Via Alcamo 84.Dettagli completi su www.futuraformazione.eu, sezione Istruzione e Formazione Professionale.