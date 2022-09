GATEAU ALLA RICOTTA

a cura di Ina Venezia Ingredienti: 1 k di ricotta, 300 g zucchero, 2 cucchiai di marmellata di arance o zuccata, 5 uova intere, 100 g di cioccolato fondente in gocce o tagliato in piccoli cubetti, zucchero a velo. A piacere potete aggiungere cannella e canditi a pezzettini. Iniziate a mescolare lo zucchero con […]

a cura di Ina Venezia

Ingredienti: 1 k di ricotta, 300 g zucchero, 2 cucchiai di marmellata di arance o zuccata, 5 uova intere, 100 g di cioccolato fondente in gocce o tagliato in piccoli cubetti, zucchero a velo. A piacere potete aggiungere cannella e canditi a pezzettini.

Iniziate a mescolare lo zucchero con la ricotta già setacciata. Aggiungete la marmellata e le uova sbattute. Continuate ad amalgamare con un cucchiaio di legno. Unite per ultime le gocce di cioccolato ed eventualmente un pizzico di cannella e i canditi. Versate in una teglia a cerchio apribile (cm 24) foderata con carta forno o imburrata e spolverata di pangrattato. Mettete in forno già caldo a 180° per circa 1 ora, modalità statica i primi 30 minuti sul primo ripiano del forno, 15 minuti sul secondo ripiano e ultimi 15 minuti con forno ventilato. Fate raffreddare e spolverate con zucchero a velo. Potete anche ricavare dei quadrotti da sistemare nei pirottini di carta.