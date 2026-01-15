Gibellina da oggi è capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2026

GIBELLINA – Oggi 15 gennaio alle ore 11.30, nella Sala Agorà del Comune di Gibellina, alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026. Il 15 gennaio è lo stesso giorno in cui 58 anni fa Gibellina come altri centri del Belice fu devastata da un tremendo sisma. Oggi
Gibellina inaugura il programma di attività legato al riconoscimento di prima Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea.
L’apertura sarà affidata all’Orchestra Filarmonica del Sud (FIDES), diretta dal maestro Antonio Giovanni Bono, che eseguirà l’Inno nazionale e l’ouverture da La Forza del Destino di Giuseppe Verdi.