Gioacchina Catanzaro confermata segretaria generale Uilpa Trapani

TRAPANI – Gioacchina Catanzaro è stata confermata segretaria generale Uilpa Trapani. E’ stata eletta ieri pomeriggio (29 aprile) nel corso del sesto congresso di categoria celebrato nei locali del Crystal Hotel di Trapani. Sono stati eletti, inoltre, quali componenti della segreteria Vincenzo Gerardi e Salvatore Armato.

“La segreteria Uilpa – afferma Gioacchina Catanzaro – intende continuare nell’opera di rafforzamento del nostro sindacato in modo da dare più forza ai lavoratori della pubblica amministrazione di questo territorio. Purtroppo il numero dei lavoratori pubblici in questa provincia va diminuendo, a causa dei tanti pensionamenti a fronte dei quali ci sono pochi nuovi ingressi. Pertanto, con il supporto dei livelli regionale e nazionale, intendiamo batterci affinché si possa riuscire a far destinare nei futuri concorsi più unità di personale nelle dotazioni di organico degli uffici pubblici della provincia di Trapani – funzioni centrali”.

Presenti, fra gli altri, ai lavori congressuali, il segretario generale Uil Trapani Eugenio Tumbarello, il segretario generale Uilpa Sicilia Alfonso Farruggia e il segretario nazionale Uilpa Federico Trastulli.

“A Gioacchina e a tutta la segreteria Uilpa Trapani – afferma Tumbarello – gli auguri di buon lavoro”.