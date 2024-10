Giornata della santificazione universale, iniziativa in diocesi

MAZARA DEL VALLO – Nella solennità di tutti i santi sarà avviato il nuovo anno pastorale e si celebrerà la Giornata della santificazione universale, ideata e proposta per la prima volta nel 1957 da monsignor Guglielmo Giaquinta, che nel 1947 ha fondato a Roma la realtà ecclesiale “Famiglia Pro Sanctitate”. La Giornata a Mazara sarà celebrata con un primo incontro alle ore 17 in Seminario vescovile per la presentazione della “Famiglia Pro Sanctitate” e la meditazione, poi alle ore 18,30, in Cattedrale la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo.