Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a Trapani

TRAPANI – Si è tenuta questa mattina (4 novembre), presso il monumento ai caduti in Piazza Vittorio Veneto a Trapani, la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con la partecipazione del Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, delle autorità civili, militari e religiose della provincia, i Sindaci e le Deputazioni regionali della provincia, rappresentanti della comunità scolastica locale, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma e la cittadinanza.

La celebrazione si è tenuta dinanzi al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto a partire dalle ore 12:00, con la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione della corona e successiva benedizione del Vescovo Pietro Maria Fragnelli e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

E’ stata consegnata la bandiera della Repubblica Italiana all’Istituto Comprensivo “Pertini” di Trapani, intitolato ad Antonino Via, un giovane ucciso a Trapani il 5 gennaio 2007 mentre cercava di opporsi a una rapina ai danni del collega, insignito di medaglia d’oro al valor civile alla memoria.

Alcuni alunni dell’Istituto hanno letto brani sulla solidarietà, a partire dal sacrificio di Antonino Via, e sull’impegno delle Forze Armate a sostegno dei cittadini.

Due studenti del I.I.S. Fardella Ximenes hanno letto citazioni scelte riflettendo sui temi della libertà e della solidarietà, commentate dal violino di una compagna di scuola.

I vari momenti della cerimonia sono stati scanditi dalle musiche e dai cori eseguiti a cura degli studenti del Conservatorio di musica “A. Scontrino” di Trapani.

Le autorità si sono poi soffermate presso i vari stand allestiti per l’occasione dalle Forze Armate e dalla Polizia di Stato e hanno preso visione dei lavori realizzati dalle scuole presenti.