Giornata Mondiale della Prematurità 2021, le iniziative dell’Asp di Trapani

TRAPANI – Ogni anno in Italia circa 30mila bambini nascono prematuramente, cioè prima del termine, nel mondo 1 bambino su 10 nasce prematuro. Si tratta di soggetti fragili che necessitano di cure e attrezzature specifiche e complesse.

A loro è dedicata la Giornata mondiale della prematurità (World Prematurity day), che si celebra ogni anno il 17 novembre, promossa dalla European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI). Il tema di quest’anno è Zero separation, “Agiamo adesso. Non separare i neonati prematuri dai loro genitori”.

Nell’occasione, l’Uoc Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Sant’Antonio Abate organizza un incontro tra il personale della Terapia Intensiva Neonatale (TIN), medici, infermieri, operatori socio-sanitari e le famiglie dei neonati prematuri che sono stati ricoverati in TIN o che lo sono attualmente. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e della malattia nei neonati, dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti e aumentare la consapevolezza sulle sfide che devono affrontare questi piccoli pazienti.

Parteciperanno all’incontro l’associazione ‘Mani di Mamma’, che presenterà i propri prodotti in maglia per le cure del neonato e l’umanizzazione delle cure in TIN, e il gruppo di volontari ‘Nati per leggere’, le cui attività di lettura costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini.

L’incontro si svolgerà domani, mercoledì 17 novembre 2021 alla Cittadella della Salute – Palazzo Quercia alle 16. Per partecipare è necessario essere in possesso di green pass e prenotarsi inviando una mail a: neonatologia.trapani@asptrapani.it