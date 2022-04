Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro. Le attività dei carabinieri in provincia

TRAPANI – Si celebra oggi (28 aprile) la Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro; nell’ultimo mese sono stati intensificati nella provincia di Trapani i controlli sui cantieri e l’attività svolta dalle articolazioni territoriali unitamente ai Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro), personale dell’Arma specializzato in questo particolare settore.

In ambito provinciale i Carabinieri di Trapani stanno eseguendo giornalmente questi controlli, presso i cantieri edili dove nel solo 2022 sono stati denunciati oltre 12 legali rappresentanti di società operanti nel settore edile in quanto ritenuti presunti responsabili, a vario titolo, di gravi carenze nelle misure di sicurezza, ed elevate sanzioni per oltre 80 mila euro.

Sono stati eseguiti controlli tra Alcamo, Castelvetrano, Trapani, Marsala, Mazara del Vallo Castellammare del Golfo e Pantelleria, nell’ambito del più ampio progetto nazionale che il Comando Generale ha messo in atto nell’anno in corso in modo da limitare il più possibile le violazioni ed i rischi per i lavoratori.

Tra le più diffuse violazioni riscontrate il non aver sottoposto i propri lavoratori alle prescritte visite mediche preventive; non aver ancorato il ponteggio metallico alla struttura esistente, non aver informato ed addestrato correttamente il personale dipendente circa i rischi connessi l’attività da svolgere e non aver dotato i ponteggi metallici in uso per le lavorazioni in quota dei sistemi atti a limitare i rischi di caduta e non aver consegnato i previsti dispositivi di protezione individuale.