Giovani e giovanissimi presentano il musical “Encanto”

MAZARA DEL VALLO – Quando i nostri giovani ci chiamano il dovere di noi adulti è quello di rispondere. Ed è successo questo nella Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo: il gruppo giovani e giovanissimi dell’AC ha chiesto di mettere in scena, in questo mese torrido di Agosto,

il musical “Encanto” tratto dall’omonimo film di animazione della Walt Disney. Sfidando il caldo

afoso dei giorni di luglio e agosto giovani e giovanissimi hanno provato con spirito di

responsabilità e dedizione per poter mettere in scena questa storia ambientata in Colombia

dove una famiglia è stata costretta a scappare durante un attacco di alcuni assalitori. Solo

grazie al talento di ognuno dei componenti della famiglia riescono a ritrovarsi di nuovo tutti insieme.

L’obiettivo del musical è quello di far capire ai giovani che ognuno di noi ha ricevuto in dono un talento e che bisogna farlo uscire fuori mettendolo a disposizione dell’altro. Ma il resto lo si scoprira’ sabato 17 agosto alle ore 21.00 nel cortile della Parrocchia Sacro Cuore In Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo.