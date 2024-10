Giovanni Modica e Lillo Messineo della scuderia Ro racing si sono imposti al primo Rally Storico della Valle del Belice

PARTANNA – Per la scuderia RO racing tanti sono stati i titoli e i successi messi nel carniere nel fine settimana appena trascorso.

In Sicilia, al Rally della Valle del Belice trionfo per Giovanni Modica e Lillo Messineo nella gara riservata alle auto storiche. L’equipaggio palermitano, al via con una Porsche 911 del Terzo Raggruppamento seguita da Guagliardo, ha saputo tenere a bada vetture di categoria superiore. Nel Quarto Raggruppamento, piazza d’onore per la Opel Manta di Gaspare Sollano e Piero Alfano.

Tra le moderne, grazie ai piazzamenti dei propri portacolori, vittoria del sodalizio di Cianciana nella classifica riservata alle scuderie. Ivan Brusca e Ignazio Midulla, con la loro Peugeot 106 della classe A6, hanno sempre viaggiato nelle primissime posizioni della classifica generale ed hanno concluso al quinto posto. Francesco Di Giorgio e Gianfranco Rappa, dopo aver trovato il giusto feeling con la loro Peugeot 208 Rally4, hanno concluso all’ottavo posto della classifica finale. Gara da incorniciare quella di Jerry Mingoia e Rino Calderone che, grazie al settimo posto finale e alla vittoria della classe R2B, hanno vinto il titolo regionale Under 25. Nella stessa classe e con la stessa vettura dei vincitori di categoria, la Peugeot 208, seconda piazza per Giovanni Li Fonti e Salvatore Principato. Seconda posizione in classe Rally5 per la Renault Clio di Francesco Beninati e Giuseppe Buscemi. Nonostante le noie al cambio della loro Renault Clio Rs, Carlo Stassi e Massimiliano Migliore sono saliti sul secondo gradino del podio della classe N3. Terza piazza in classe N2 per la Peugeot 106, di Girolamo Bongiovanni e Domenico Marsalisi. Infine nuova vittoria di classe per i campioni di zona della classe N1 Calogero Pratile e Giuseppe Rappa, al via con la loro Peugeot 106 Xsi.