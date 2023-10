Giro d’Italia 2025 sulle tracce degli Elimi: il Distretto Turistico della Sicilia occidentale si candida per coordinare gli Enti e i Comuni

TRAPANI – La proposta di far partire da Trapani, nel 2025, il Giro d’Italia, la più importante gara ciclistica italiana, trova il pieno favore del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale.

Il Distretto da tempo è impegnato in prima linea a promuovere le bellezze paesaggistiche del territorio, i percorsi cicloturistici, il trekking e il turismo sportivo e “slow” che attrae segmenti importanti del settore. E per questo accoglie l’idea avanzata dall’on. Dario Safina e si candida a coordinare gli Enti coinvolti che dovranno mettere in campo grandi sforzi progettuali ed economici per arrivare ad una proposta da presentare agli organizzatori – Rcs Sport e La Gazzetta dello Sport – solo se supportata da un serio e capillare lavoro collettivo.

“Ospitare la partenza o una tappa di una gara ciclistica così importante “sulle tracce degli Elimi” – dice Rosalia D’Alì, presidente del Distretto – significherebbe dare grande visibilità alla nostra provincia ponendola all’attenzione nazionale e internazionale non solo sportiva, promuovendo nello stesso tempo uno sviluppo economico e un indotto considerevole”.