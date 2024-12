Gli auguri di Natale 2024 del vescovo Angelo Giurdanella

MAZARA DEL VALLO – «Il Natale porta con sé un rinnovato annuncio di gioia, che quest’anno diventa particolarmente significativo perché inizia il Giubileo, indetto da Papa Francesco – scrive il vescovo monsignor Angelo Giurdanella – C’è uno stacco da fare rispetto alla mentalità dominante, non per moralismo, ma per rendere libero il nostro cuore da ogni idolatria: del potere, delle mafie, del piacere, del denaro, dei social, che diventano asservimento, invidia, istupidimento dell’intelligenza e del cuore, pettegolezzo, volgarità, conformismo». Da qui l’invito a ritrovare la sobrietà «che non è in contrasto con la festa, ma sa unire la gioia dell’incontro e della mensa con l’attenzione alla sofferenza del fratello e alla cura della casa comune, che ha bisogno sempre più di un “consumo critico” e scelte etiche e stili di vita consapevoli». E poi l’invito a vivere con giustizia e a riscoprire la pietà.