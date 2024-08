Grande successo del musical Encanto

MAZARA DEL VALLO – Grande successo di pubblico ha avuto il musical ENCANTO messo in scena sabato 17 agosto dai Giovani e Giovanissimi dell’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo.

Dopo un momento di panico dovuto all’imminente arrivo di un temporale in zona, che fortunatamente ha risparmiato il cortile della parrocchia, il parroco Padre Lupo ha dato il benvenuto ai tanti presenti tra ragazzi, giovani, adulti e adultissimi.

Il musical “Encanto”, tratto dall’omonimo film di animazione della Walt Disney avente come i doni e i talenti, è stato preparato interamente dai giovani e giovanissimi dell’A.C. sotto la regia di Monica Gebbia e la supervisione della Responsabile A.C.R. Antonella Rubino.