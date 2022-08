Grande successo ieri sera a Marsala per il tributo a Franco Battiato “Avrò cura di te”

MARSALA – Un grande successo ieri sera (1 agosto) in piazza Francesco Pizzo a Marsala il tributo a Franco Battiato “Avrò cura di te”, organizzato dalla Power Sound Service, con la direzione artistica di Filippo Peralta, in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘Ciuri’, la rivista on line Loft Cultura, l’associazione Giva Delegazione Marsala, con il patrocinio […]

MARSALA – Un grande successo ieri sera (1 agosto) in piazza Francesco Pizzo a Marsala il tributo a Franco Battiato “Avrò cura di te”, organizzato dalla Power Sound Service, con la direzione artistica di Filippo Peralta, in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘Ciuri’, la rivista on line Loft Cultura, l’associazione Giva Delegazione Marsala, con il patrocinio del Comune di Marsala. Emozioni a più riprese per il numeroso pubblico che, partecipe, ha assistito all’esibizione della cover band composta da Peppe La Commare (voce) Gianfry Parrinello (tastiere), Francesco Virgilio (batteria) Francesco Di Giovanni (chitarre) e Leo De Santi (basso). Un’iniziativa che aveva il duplice scopo di rendere omaggio al Maestro Battiato, musicista catanese tra i più influenti degli ultimi 50 anni in Italia, e di valorizzare la Fontana del vino di Marsala rendendo viva la piazza anche con inediti giochi di colore che sono stati particolarmente apprezzati. Soddisfatto Filippo Peralta, per l’evento che ha regalato ai presenti momenti di grande musica in un’atmosfera di grande intensità. “Si è realizzato un progetto che ci stava particolarmente a cuore – dice – in un luogo che senz’altro merita attenzione e nuove idee di fruizione. Siamo convinti che tutta la città, e non solo i consueti siti, sia pur prestigiosi, debba essere al centro di momenti di aggregazione e di spettacoli”. All’evento musicale era presente il vicesindaco con delega alla cultura, Paolo Ruggieri.