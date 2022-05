Grande successo ieri sera per lo spettacolo “The Clown vs covid”

PARTANNA – Significativo e intenso lo spettacolo dei ragazzi delle classi terze del Liceo Scientifico e Psicopedagogico dell’Istituto ‘D’Aguirre-Alighieri di Partanna’ ieri sera (7 maggio) presso l’auditorium ‘Giacomo Leggio’ dove è andato in scena “The Clown vs covid”, una simbolica lotta tra male – il covid – e bene, rappresentato dalla nostalgica figura del clown. Lo spettacolo si pone come momento conclusivo di un progetto di teatro inclusivo in sinergia con il consorzio dei Comuni della provincia di Trapani e il Libero teatro di Castelvetrano-Selinunte che ha trovato la piena approvazione e l’appoggio convinto della Dirigente Scolastica Francesca Accardo, che ha espresso la gioia di rivedere il teatro dell’Istituto prendere nuova vita e dar voce agli alunni e alla loro creatività. Alla presenza del sindaco, Nicolò Catania, dell’Amministrazione comunale e dei numerosi spettatori in sala, sono stati offerti innumerevoli spunti di riflessione legati alla guerra, alla democrazia, alla libertà e alla forza del sorriso come antidoto alla tristezza. Eccezionali i ragazzi guidati dal regista Giacomo Bonagiuso e da Peppino Lentini, ai quali vanno i ringraziamenti per l’ottima riuscita dello spettacolo. “Offrire esperienze di teatro – dice la Dirigente Accardo – rappresenta per i giovani una importantissima occasione di crescita che la nostra scuola è ben lieta di offrire agli alunni per far sì che tornino a vivere con intensità il loro tempo”.