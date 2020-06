Grandinata nelle Langhe. Devastati i vigneti del Nebbiolo

TORINO – Ieri pomeriggio (15 giugno) un nubifragio di una potenza straordinaria ha colpito le Langhe e ampie zone del torinese. Una grandinata fortissima che si aggiunge a giorni e giorni di pioggia e che rischia di compromettere in modo definitivo l’annata vitivinicola. I vigneti già indeboliti hanno subito danni molto ingenti ed i produttori […]

TORINO – Ieri pomeriggio (15 giugno) un nubifragio di una potenza straordinaria ha colpito le Langhe e ampie zone del torinese. Una grandinata fortissima che si aggiunge a giorni e giorni di pioggia e che rischia di compromettere in modo definitivo l’annata vitivinicola. I vigneti già indeboliti hanno subito danni molto ingenti ed i produttori in queste ore stanno valutando quale sia la portata effettiva dei danni che vengono dopo un periodo per il mercato del vino già funestato dall’emergenza covid. Si teme un’Annata 2020 decisamente compromessa.