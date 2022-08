Grandissimo successo di pubblico al concerto di Fiorella Mannoia

PARTANNA – Teatro “Lucio Dalla” pienissimo di pubblico desideroso di immergersi nella musica impegnata della cantante Fiorella Mannoia che ininterrottamente per più di due ore ha tenuto un concerto fatto di tantissime canzoni sue e di altri grandi cantautori italiani che si è concluso all’insegna del contatto diretto con i fans mentre l’artista cantava “il […]

PARTANNA – Teatro “Lucio Dalla” pienissimo di pubblico desideroso di immergersi nella musica impegnata della cantante Fiorella Mannoia che ininterrottamente per più di due ore ha tenuto un concerto fatto di tantissime canzoni sue e di altri grandi cantautori italiani che si è concluso all’insegna del contatto diretto con i fans mentre l’artista cantava “il Cielo d’Irlanda”. Riuscitissima la formula dei tre concerti d’eccezione uno di seguito all’altro: Successo soprattutto di giovani che hanno seguito il concerto di Tananai & Band il 20 agosto, successo che è continuato addirittura con una maggiore presenza di pubblico stavolta di età più “matura” nell’esibizione di ieri sera di Fiorella Mannoia e già si prepara, nuovamente per la gioia dei giovani, quello di Rocco Hunt di stasera (22 agosto). Un fine settimana dunque d’eccezione in programma a Partanna con la formula vincente dei grandi concerti consecutivi inseriti nel cartellone di Artemusicultura.