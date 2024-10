Green Deal, Mcl Feder Agri ed Eza affrontano la nuova sfida in un seminario internazionale

CATANIA – Catania si appresta ad ospitare un evento di rilevanza internazionale dal 10 al 12 ottobre 2024: il Seminario Internazionale di Studi Europei. Organizzato da Mcl, FederAgri ed Eza, con il finanziamento dell’Unione Europea, l’evento si terrà presso il “Catania International Airport Hotel” e si focalizzerà sulle sfide che il Green Deal Europeo pone al settore agricolo. Il Green Deal, l’ambizioso piano dell’UE per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, avrà un impatto significativo sull’agricoltura, in particolare sulle comunità rurali e sulla sostenibilità. Alfonso Luzzi, Presidente nazionale MCL e Segretario Generale Feder.Agri., aprirà i lavori di questo seminario che vedrà la partecipazione di esperti provenienti da tutta Europa e oltre, pronti a confrontarsi su temi che spaziano dalla crisi economica ai cambiamenti climatici, dalla digitalizzazione dell’agricoltura alla preservazione delle tradizioni rurali. Per l’agricoltura europea, e in particolare per quella siciliana, il Green Deal rappresenta una vera e propria rivoluzione. Si prevede l’introduzione di tecnologie avanzate come l’agricoltura di precisione, l’uso di droni per il monitoraggio delle colture e sistemi di irrigazione altamente efficienti. Questi cambiamenti mirano a ridurre drasticamente le emissioni di carbonio e l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, contribuendo inoltre a ridurre gli sprechi delle risorse idriche, tema sempre più attuale a seguito dei cambiamenti climatici in corso.