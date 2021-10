Gusto e fascino alla Villa Palagonia di Bagheria con i Sapori della Costa d’Oro

BAGHERIA – Nell’affascinante cornice di Villa Palagonia, a Bagheria, si è tenuta ieri, sabato 2 ottobre, la quarta tappa del tour relativo alla presentazione del Club di prodotto “I Sapori della Costa d’Oro”, svoltasi per l’occasione in concomitanza con la manifestazione Bio in Sicily. Il club di prodotto è una forma di aggregazione di realtà […]

BAGHERIA – Nell’affascinante cornice di Villa Palagonia, a Bagheria, si è tenuta ieri, sabato 2 ottobre, la quarta tappa del tour relativo alla presentazione del Club di prodotto “I Sapori della Costa d’Oro”, svoltasi per l’occasione in concomitanza con la manifestazione Bio in Sicily.

Il club di prodotto è una forma di aggregazione di realtà locali finalizzata alla creazione di un prodotto turistico enogastronomico della fascia costiera che va da Bagheria a Pollina.

Il progetto prevede tre fasi aggregative. Si inizia con home fooder, blogger e appassionati della cucina tradizionale siciliana. Poi sarà la volta di ristoratori, produttori della filiera del pesce e delle eccellenze del territorio. Ed infine, sarà creato un circuito di case vacanze, b&b e servizi per il turismo.

La serata, organizzata dal Flag Gac Golfo di Termini Imerese, ha visto come protagonisti il pescato locale e i piatti di pesce della tradizione culinaria siciliana.

Il presidente e il direttore del Flag Gac Golfo di Termini Imerese, rispettivamente Pino Virga e Giuseppe Sanfilippo, hanno partecipato al “1° Forum regionale sulla Pesca Mediterranea” svoltosi nell’ambito del programma Bio in Sicily.

“Il Flag Gac Golfo di Termini Imerese – ha dichiarato Pino Virga – ricopre un ruolo strategico nella valorizzazione dei territori costieri a sostegno degli operatori della pesca. Un lavoro e un impegno costante puntellato da iniziative e manifestazioni finalizzate a promuovere la cultura marinara dei nostri borghi, la tradizione gastronomica, i prodotti tipici del nostro mare e il turismo costiero”.

“La filiera della pesca – ha aggiunto Giuseppe Sanfilippo – che va dal prelievo in mare alla trasformazione e vendita dei prodotti, costituisce uno dei più importanti comparti produttivi del Golfo di Termini Imerese. Occorrono strategie di sviluppo condivise per poter incrementare i redditi dei pescatori e stiamo introducendo nuovi strumenti di commercializzazione come l’e-commerce ed altri moderni strumenti di promozione e distribuzione. In questo siamo impegnati e continueremo a spenderci per il bene dei tanti che operano nel comparto”.

Le pietanze sono state preparate dalle ambasciatrici e dagli ambasciatori del gusto dei dieci comuni che compongono il Flag (Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla Milicia, Trabia, Termini Imerese, Campofelice di Roccella, Lascari, Cefalù e Pollina): Rossella Amato, Lia Bartolone, Francesca Casa, Nicoletta Campofiorito, Sonia Collosi, Rossella Currieri, Rita del Castillo, Silvana Di Fiore, Vincenzina Fricano, Graziella Gugliotta, Antonella Lombardo, Rosa Maria Messina, Rosalia Pintacuda, Anna Saverino, Antonio Sireci.